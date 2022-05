Professor da UFMG se recusa a usar máscara e alunos têm aula cancelada

Determinação no plano de retorno da UFMG é de que todos que transitem pelos espaços da universidade devem usar máscaras (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )





Em mensagens nas redes sociais, alunos da Faculdade de Direito da UFMG divulgaram que as aulas de uma turma do 8° período do curso foram canceladas porque o professor se recusou a usar máscara para entrar na unidade. No texto, encaminhado pelo professor a um aluno, ele diz que foi "impedido de entrar na faculdade" nesta terça-feira (31/5).

Alunos da UFMG tiveram aulas canceladas nesta terça-feira (31) por professor se recusar a usar máscara (foto: Redes sociais )







De acordo com relato dos alunos, eles já estavam em sala de aula às 7h50, quando receberam a informação sobre o cancelamento. "Muita gente sai de longe para assistir às aulas, de bairros distantes e até de outras cidades", conta um estudante, que não quis se identificar.





Segundo o plano de retorno presencial da Universidade, o uso de máscaras é obrigatório em todos os espaços da UFMG , para todas as pessoas. "No caso de uma pessoa estar sem máscara em ambiente de trabalho ou sala de aula, ela deve ser comunicada da obrigatoriedade do uso ou convidada a se retirar do ambiente", diz o documento.





Em Belo Horizonte, o uso de máscara se tornou facultativo na cidade desde o dia 28 de abril, em locais abertos e fechados. Em Minas, a determinação ocorreu a partir do dia 1° de maio.





A UFMG ainda não se pronunciou sobre o caso.