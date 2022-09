Rainha Elizabeth II morre 25 anos após princesa Diana

Ainda que a morte de Lady Di tenha ocorrido há décadas, há incógnitas e teorias da conspiração que rondam o caso. (foto: REUTERS/John Schults) A rainha Elizabeth II morreu na tarde desta quinta-feira (8), aos 96 anos. O anúncio foi feito nas redes sociais da família real britânica às 14h30 no horário de Brasília.

A Princesa Diana morreu aos 36 anos vítima de um acidente de carro em Paris, na França, após uma tragédia ocorrida no dia 31 de agosto de 1997 no túnel da Ponte de l'Alma.

Ela estava sendo seguida por paparazzi e acompanhada do namorado, o herdeiro egípcio milionário Dodi Al-Fayed, de um guarda-costas e do motorista. Al-Fayed e o condutor do veículo morreram na hora, e Diana morreu horas mais tarde, no hospital. O guarda-costas foi o único sobrevivente.

Ainda que a morte de Lady Di tenha ocorrido há décadas, há incógnitas e teorias da conspiração que rondam o caso. A Polícia Metropolitana de Londres declarou que a situação foi um "trágico acidente" após 16 meses de investigação, mas algumas questões foram investigadas sem sucesso. Outras têm respostas ambíguas.





Morte de Elizabeth II

Elizabeth havia sido colocada em observação médica na manhã desta quinta-feira (8) e seus familiares imediatos foram informados e viajaram até o Castelo de Balmoral, na Escócia, local que ela escolheu para morrer após chegar para as férias de verão em 21 de julho.

No poder há 70 anos, a rainha vinha apresentando problemas de saúde. Em outubro do ano passado, ela passou a noite no hospital e precisou ficar em repouso. Elizabeth também foi diagnosticada com Covid-19 em fevereiro, quando já estava vacinada. Meses depois, ela revelou que ficou "muito cansada e exausta" após contrair o vírus.

Seu último compromisso público foi na terça-feira (6), quando nomeou a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss. Nas fotos do encontro, foi possível ver que a rainha tinha hematomas nas mãos. Pela primeira vez na história, a cerimônia foi realizada em Balmoral. Até então, todos os premiês anteriores haviam sido nomeados por ela no palácio de Buckingham, em Londres.

Elizabeth deixa quatro filhos, de seu relacionamento de 73 anos com o príncipe Philip, que morreu no ano passado: Charles, herdeiro do trono, Anne, Andrew e Edward.