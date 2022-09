'Deus abençoe a rainha': celebridades se despedem de Elizabeth II

Celebridades de todo o mundo se despediram nesta quinta-feira (8) daquela que era talvez a maior estrela mundial, com sensíveis homenagens à falecida rainha Elizabeth II.



Helen Mirren, que interpretou a monarca no filme biográfico "A Rainha" (2006), se mostrou "orgulhosa de ser elizabetiana". "Estamos de luto por uma mulher que, com ou sem coroa, era a epítome da nobreza".



Elton John, que tem uma luxuosa residência ao lado do Castelo de Windsor, disse estar "profundamente entristecido" pela partida de Elizabeth.



"Ela era uma presença inspiradora para se estar perto e dirigiu o país por meio de alguns de nossos maiores e mais obscuros momentos com graça, decência e genuína ternura", escreveu nas redes sociais.



John recebeu da rainha o título de cavaleiro em 1998, meses após cantar uma versão reformulada de "Candle in the Wind" no funeral de Diana, a princesa de Gales.



O ícone do rock Mick Jagger lamentou a perda de alguém que esteve presente durante toda sua vida. "Na minha infância, posso lembrar de ter visto os momentos de maior destaque de seu casamento na televisão. Lembro dela desde como uma jovem bela até a muito querida avó da nação."



A autora de "Harry Potter", J.K. Rowling, disse que Elizabeth havia "ganhado seu descanso". "Cumpriu seu dever com o país até suas últimas horas, e se tornou um símbolo duradouro e positivo do Reino Unido em todo o mundo", tuitou.



A Spice Girl e empresária Victoria Beckham, esposa de um dos jogadores de futebol mais populares da Inglaterra, David Beckham, afirmou que a morte da rainha marcava um dia triste "para o mundo inteiro".



O ex-Beatle Paul McCartney, que foi nomeado cavaleiro por Elizabeth em 1997 e se apresentou no Jubileu de Diamante em 2012, homenageou a rainha e seu filho Charles, que a sucede no trono.



"Deus abençoe a rainha Elizabeth II, que ela descanse em paz. Vida longa ao rei", escreveu.



As celebridades americanas também logo ofereceram suas condolências. A socialite Paris Hilton declarou Elizabeth "a chefe original".



Khloe Kardashian, estrela de reality shows, falou do senso de continuidade, "conforto e paz" que a rainha proporcionou em um mundo em constante mudança "durante seus 70 anos" no trono.



Estrelas do cinema também reagiram. "Nunca veremos alguém como ela novamente", lamentou a atriz Bette Midler.