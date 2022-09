'Betinha': redes se despedem com carinho da rainha Elizabeth

Rainha Elizabeth II se tornou ícone mundial (foto: Leon NEAL / AFP)

Uma notícia inesperada movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (8/9). Aos 96 anos, a rainha Elizabeth II faleceu . Com o reinado mais longo do Reino Unido, de 70 anos, Elizabeth II se tornou parte importante da história mundial, e sua morte causou comoção entre os que acompanharam as atualizações sobre o estado de saúde dela.

No Brasil, em meio às mensagens de lamentação, surgiu um apelido carinhoso para a monarca: 'Betinha'. O nome é citado de maneira íntima ao lembrar os feitos da rainha e a marca que deixou ao longo dos 96 anos de vida.

Nas mensagens, vemos o desejo do público que ela tivesse completado os 100 anos de idade, as inspirações entre personalidade e até mesmo looks, e claro, a falta deixada por ela. Confira:

como assim vc nos deixou betinha:( pic.twitter.com/YVp8Idw9jZ %u2014 ju (@sinksharry) September 8, 2022

Realmente fiquei triste com a morte da Betinha :( %u2014 Gaby %uD83E%uDD89 %u2661 Los5 %u2661 (@ThankFelipe) September 8, 2022

Uma notícia dessa e muito triste você deixo seu legado Betinha. #QueenElizabeth #RainhaElizabeth pic.twitter.com/jAoEMXx9OA %u2014 Gustavo Johnson %uD83E%uDD82 (@Guuh_Johnson) September 8, 2022