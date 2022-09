Bolsonaro sobre 'único erro' do governo: 'Falar alguns palavrões'

Jair Bolsonaro participou de sabatina no Programa do Ratinho, nessa terça-feira (13/9) (foto: Reprodução/YouTube)



Ao ser questionado sobre erros e acertos durante a gestão do mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o seu único erro foi ter "falado alguns palavrões". A declaração foi dada na noite dessa terça-feira (13/9), na sabatina dos presidenciáveis do Programa do Ratinho.









Ao ser questionado por Ratinho se ele se considera muito "durão, militar", Bolsonaro disparou ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora não tenha citado o nome do candidato.





"Eu falo palavrão, mas não sou ladrão. Isso aí choca algumas pessoas. A maneira de falar um pouco grosseira, né, o pessoal me critica", disparou Bolsonaro.