Tarcísio repudia hostilidade de bolsonarista a Vera Magalhães

Tarcísio repudiou atitude de deputado estadual com jornalista Vera Magalhães (foto: Reprodução/Divulgação) O ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), postou nas redes sociais, nesta quarta-feira (14/9), uma declaração de repúdio à atitude do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP).





Tarcísio disse que o ocorrido é incompatível com a democracia e não condiz com o que ele defende em relação ao trabalho da imprensa

leia: Leão Serva sobre arremesso do celular de deputado: 'Veio lacrar' Agradeci a @tarcisiogdf a solidariedade e o repúdio, que me pareceram sinceros. Mas repetirei aqui o que disse a ele ao telefone: a autorização para que pessoas assim ajam dessa forma vem dos líderes políticos. E ele tem de deixar claro se é com esses que pretende governar. pic.twitter.com/UoZtPXsNIe %u2014 Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022





"Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista @veramagalhaes enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa", escreveu o candidato no Twitter.

Posteriormente, ao portal UOL, Tarcísio disse que o deputado não o acompanhará em outras sabatinas e debates eleitorais da campanha.



"Lamento muito, se eu soubesse que ia dar alteração, não teria convidado. Jamais teria dado o convite se fosse para haver desrespeito a qualquer jornalista. O que a gente tem que fazer é afastar esse tipo de comportamento", disse o candidato.

Ataques a Vera

TV Cultura, alegando que ela trabalhava para falar mal do presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado estadual Douglas Garcia se aproximou da jornalista Vera Magalhães filmando com o celular um momento em que a questionava sobre um contrato de trabalho de R$ 500 mil com a, alegando que ela trabalhava para falar mal do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ocorrido foi na noite dessa terça-feira (13/9), no debate realizado pelo portal UOL em parceria com a Folha de S. Paulo e a TV Cultura, entre os candidatos a governador do estado de São Paulo.