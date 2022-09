Leão Serva sobre arremesso do celular de deputado: 'Veio lacrar'

Leão arremessou o celular do deputado com o intuito de acabar com a gravação do parlamentar e afastá-lo (foto: Reprodução/Redes Sociais) TV Cultura e mediador do debate, disse que, ao tomar o celular do deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP), tinha o intuito de afastá-lo da jornalista Vera Magalhães.



Serva disse que não é a primeira vez que o parlamentar persegue Vera e afirmou que o intuito dele era "lacrar" com o vídeo. O jornalista Leão Serva, diretor de jornalismo dae mediador do debate, disse que, ao tomar o celular do deputado bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP), tinha o intuito de afastá-lo da jornalista Vera Magalhães.Serva disse que não é a primeira vez que o parlamentar persegue Vera e afirmou que o intuito dele era "lacrar" com o vídeo.









Com o intuito de acabar com a situação, Leão tomou o celular do deputado e o arremessou. "Ele veio aqui visivelmente como eles gostam de falar "lacrar". A única solução possível naquela hora era afastá-lo da lacração, por isso eu interrompi a gravação que ele estava fazendo, como forma de separar ele da Vera naquele momento de agressão", disse o jornalista ao portal UOL.

Na intimidação do Douglas Garcia à Vera, um tiozinho aparece do além e joga o celular de Douglas pra casa do caralho e acaba com a palhaçada.



Mas ele não era qualquer tiozinho. Era Leão Serva, o apresentador do debate.



KKKKKK leão, eu autorizo! pic.twitter.com/wwd4KqAMie %u2014 Normose_ (@Normose_) September 14, 2022

"O deputado Douglas Garcia já tem uma prática de perseguição, assédio, em relação a Vera Magalhães há um bom tempo. Dois anos atrás ele foi à TV Cultura usando as prerrogativas de deputado para obter uma cópia do contrato dela. Foi à Assembléia Legislativa e divulgou como se fosse um salário mensal aquilo que era o salário anual. Isso foi um dos assédios dele a essa mulher [Vera]", destacou Leão Serva.

%uD83D%uDDE3%uFE0F %u201CEle veio aqui visivelmente com a intenção de %u2018lacrar%u2019. A única solução possível naquele momento era afastá-lo da %u2018lacração%u2019%u201D, disse Leão Serva sobre o momento em que tirou o celular da mão de Douglas Garcia, que %u201Cjá tem uma prática de assédio a @veramagalhaes há um bom tempo%u201D pic.twitter.com/yErInE6TKF %u2014 UOL Notícias (@UOLNoticias) September 14, 2022

Entenda o caso

Garcia, que é candidato a deputado federal, se aproximou da jornalista com o celular na mão a questionando sobre um contrato de trabalho de R$ 500 mil com a TV Cultura, alegando que ela trabalhava para falar mal do presidente Jair Bolsonaro (PL), insinuando que Vera faz um "jornalismo militante".





Vera chamou os seguranças e também começou a filmar o deputado. A discussão foi encerrada quando Leão tomou o celular da mão do deputado e arremessou.