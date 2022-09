Felipe Neto apoia Vera e fala sobre jornalista que arremessou celular

Felipe Neto usou as redes sociais para elogiar jornalista que arremessou celular de deputado bolsonarista (foto: Reprodução/Redes Sociais) O Youtuber Felipe Neto usou as redes sociais, na noite dessa terça-feira (13/9), para comentar sobre a atitude do jornalista Leão Serva ao arremessar o celular do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP), enquanto hostilizava a jornalista Vera Magalhães.









"O q esse deputadozinho nojento Douglas Garcia fez com a Vera foi tudo q o bolsonarismo é: covarde e com ódio de mulheres. Toda a força pra @veramagalhaes", escreveu o Youtuber nas redes sociais.

Prezada @VeraMagalhaes, a história vai lembrar de tudo. Continue firme!



Prezado @LeaoServa, você foi GIGANTE!pic.twitter.com/EMDtay8cmF %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) September 14, 2022





Posteriormente, Felipe Neto postou uma publicação com a foto do jornalista Leão e algumas celebridades e escreveu: "Homens que basta sorrirem pra sua mulher que vc fica solteiro na hora".

Homens que basta sorrirem pra sua mulher que vc fica solteiro na hora pic.twitter.com/qy94fwLPtl %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) September 14, 2022

Ataques a Vera Magalhães

TV Cultura, alegando que ela trabalhava para falar mal do presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado estadual Douglas Garcia se aproximou da jornalista Vera Magalhães filmando com o celular um momento em que a questionava sobre um contrato de trabalho de R$ 500 mil com a, alegando que ela trabalhava para falar mal do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A discussão foi encerrada quando o jornalista Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura e mediador do debate, tomou o celular do parlamentar e arremessou a alguns metros de distância, na área onde estava a plateia.

O ocorrido foi na noite dessa terça-feira (13/9), no debate realizado pelo portal UOL em parceria com a Folha de S. Paulo e a TV Cultura, entre os candidatos a governador do estado de São Paulo.