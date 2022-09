Flávio Bolsonaro: 'A despiora do Brasil está só começando'

Senador disse nas redes sociais que Brasil irá avançar 30 anos, em caso de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o 'filho 01' do presidente, disse que a melhora do Brasil “está só começando”. A declaração foi dada nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (19/9), ao compartilhar uma publicação do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgando algumas conquistas do governo.

No Twitter, o parlamentar insinuou que, em caso de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil irá avançar “30 anos” em 4.

“A despiora do Brasil está só começando. Mais 4 anos de Bolsonaro resultarão em mais 30 anos de prosperidade para os brasileiros!”, escreveu o senador.

Mesmo com as pesquisas indicando a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenções de voto, a família Bolsonaro tem destacado em seus discursos de campanha a possibilidade de o presidente ser reeleito ainda no 1º turno.