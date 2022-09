Jornais britânicos acusam Bolsonaro de usar funeral da rainha como palanque

Jornais acusam o presidente Jair Bolsonaro (PL) de usar o funeral da rainha Elizabeth II para promover campanha (foto: UK/REPRODUÇÃO)





Antes de visitar chegar à cerimônia fúnebre, Bolsonaro fez discurso em tom de campanha e mencionou vitória em primeiro turno, embora apareça atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

O The Guardian, um dos maiores jornais europeus, tem a seguinte manchete: “Jair Bolsonaro usa visita em Londres para funeral da rainha como palanque”.





Segundo o jornal, Bolsonaro "voou para Londres para discursar aos seus apoiadores sobre os perigos dos esquerdistas, do aborto e da 'ideologia de gênero'".

'Jair Bolsonaro usa visita em Londres para funeral da rainha como palanque', diz manchete do The Guardian



Sobre as declarações, o Daily Mail escreveu: "Enquanto líderes globais chegam ao Reino Unidos para manifestar seu respeito pela rainha, o líder da direita radical populista Jair Bolsonaro fez um comício em tom agressivo da janela da embaixada de seu país incitando uma multidão com bandeiras".





Já o Independent acusa Bolsonaro de usar o funeral para sair à frente de Lula. A manchete é a seguinte: “Jair Bolsonaro é acusado de usar a visita ao funeral da rainha em um rally político”.

'Jair Bolsonaro é acusado de usar a visita ao funeral da rainha em um rally político', diz manchete do Idependent



"O polêmico Bolsonaro aproveitou a viagem a Londres para tentar convencer os eleitores indecisos de sua importância internacional, levando sua campanha política para a viagem", escreveu o jornal.

Já o AP News, diz o seguinte: “Bolsonaro busca votos antes do funeral da rainha”.





O AA, trás a seguinte manchete: “Presidente do Brasil se reuniu com manifestantes em Londres antes do funeral da rainha”.





O The Times escreveu que Bolsonaro "aproveitou sua ida ao funeral da rainha para mostrar ao seu país como o combustível é caro em Londres".



Britânicos se incomodam com bolsonaristas

Um britânico aposentado de 61 anos que passava em frente à residência do embaixador brasileiro em Londres, nesta segunda-feira (19), foi hostilizado por bolsonaristas ao pedir que o público agisse com "respeito" no dia do funeral da rainha Elizabeth II.

O aposentado, que se identificou depois para a equipe da BBC News Brasil como Chris Harvey, deparou com um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) discutindo com um homem que começou a criticar o presidente.

"Vocês estão na Inglaterra, demonstrem algum respeito, é o dia do funeral da rainha", gritou o britânico após bolsonaristas questionarem o que ele fazia ali e mandá-lo calar a boca. Cidadão britânico pede respeito ao funeral da rainha a bolsonaristas pic.twitter.com/OEW6E1lpho %u2014 Milton Ribeiro (@ribeirotrilhas) September 19, 2022



