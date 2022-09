Ciro Nogueira sobre governo Bolsonaro: 'Isolado só do mundo do PT'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Isso porque, nos últimos meses, principalmente depois da pandemia da COVID-19, o presidente acabou estremecendo a relação com líderes mundiais.

O chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (19/9), para poder responder a alegação de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria "isolado do mundo".



“O governo Bolsonaro está isolado do mundo: do mundo do PT! Recebido como chefe de Estado no velório da Rainha Elizabeth II e esta semana abrindo a Assembleia Geral da ONU. God save the King!”, escreveu.







Entre os países que não foram convidados estão a Síria e a Venezuela, porque Londres não tem relações diplomáticas atualmente com esses países. A Grã-Bretanha também não convidou representantes da Rússia, Bielorrússia ou Mianmar depois de impor sanções econômicas a esses países. Apesar da fala do ministro, a Grã-Bretanha convidou todos chefes de Estado ou embaixadores de países com o qual tem relações diplomáticas plenas para o velório da rainha Elizabeth II.Entre os países que não foram convidados estão a Síria e a Venezuela, porque Londres não tem relações diplomáticas atualmente com esses países. A Grã-Bretanha também não convidou representantes da Rússia, Bielorrússia ou Mianmar depois de impor sanções econômicas a esses países.





Além disso, é tradição que o Brasil abra a Assembleia Geral da ONU. Como se trata mais de uma tradição do que de uma regra escrita, não há registros formais das razões. Mas acredita-se que o país é o primeiro porque foi voluntário nos primeiros encontros.





Também existem registros de que o Brasil abra a cerimônia, por ser considerado um país neutro.