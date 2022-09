Ciro Nogueira: 'Em 1 semana teremos Bolsonaro mais presidente do que nunca'

O presidente Jair Bolsonaro e o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, durante evento no Palácio do Planalto

O chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), foi às redes sociais nesta segunda-feira (26/9), para declarar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PP). Segundo Nogueira, em uma semana, Bolsonaro será mais presidente do que nunca.

Ciro Nogueira sobre governo Bolsonaro: 'Isolado só do mundo do PT'

“Para ANOTAR. Daqui a UMA semana, o que NÃO teremos? PT ou Lula no poder. E o que teremos? Bolsonaro mais presidente do que nunca!”, disse na postagem.

Para ANOTAR. Daqui a UMA semana, o que NÃO teremos? PT ou Lula no poder. E o que teremos? Bolsonaro mais presidente do que nunca!%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7

O chefe da Casa Civil também é coordenador da campanha de Bolsonaro. Além disso, essa não é a primeira vez que ele usa as redes sociais para fazer declarações do tipo. Na terça-feira (22/9), Nogueira ironizou a possibilidade de eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República.