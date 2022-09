Bolsonaro sai de evento da ONU, vai até churrascaria e diz: 'Imbrochável'

Bolsonaro também disse que não errou durante a pandemia de COVID-19 (foto: Michael M. Santiago/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) abandonou o evento oficial da sede das Organização das Nações Unidas (ONU) e se reuniu com cerca de 250 apoiadores em uma churrascaria brasileira em Manhattan, Nova York. Ele estava acompanhado por ministros.



LEIA MAIS 15:22 - 20/09/2022 Justiça Eleitoral suspende 'falso direito de resposta' da campanha de Zema

15:17 - 20/09/2022 Paraná Pesquisas: governo Bolsonaro é desaprovado por 51,2%

14:58 - 20/09/2022 Paraná Pesquisas: Lula chega a 40,1% e Bolsonaro fica em 36,4%



“Não vamos falar em liberação de drogas, nós sabemos onde alguns países ou estados foram com essa tal liberação. A questão de que cada um faz o que bem entender com a sua vida, ai não temos nada no tocante a isso. Mas não vamos admitir ideologia de gênero para criancinha de cinco anos”, complementou. O presidente Jair Bolsonaro (PL) abandonou o evento oficial da sede das Organização das Nações Unidas (ONU) e se reuniu com cerca de 250 apoiadores em uma churrascaria brasileira em Manhattan, Nova York. Ele estava acompanhado por ministros.No restaurante, Bolsonaro voltou a falar que é “imbrochável” e repetiu pautas como aborto e ideologia de gênero. “O Brasil é um país laico, mas eu sou cristão e ponto. Então a gente não aceita discutir essa questão de aborto, pra nós é uma questão que a gente tem que respeitar desde a concepção”, disse.“Não vamos falar em liberação de drogas, nós sabemos onde alguns países ou estados foram com essa tal liberação. A questão de que cada um faz o que bem entender com a sua vida, ai não temos nada no tocante a isso. Mas não vamos admitir ideologia de gênero para criancinha de cinco anos”, complementou.





No discurso, Bolsonaro também disse que não errou durante a pandemia de COVID-19 e fez piadas com nordestinos presentes à mesa. “Aposto que tem muito cabra da peste aqui. Que sabe dar valor a uma água", brincou.



“Não vou dizer que estamos em um paraíso, se bem que lá é a terra prometida. Mas, comparado com demais países do mundo, nós vamos muito bem. Graças a... Me desculpe, além de imbrochável, eu sou outras coisas também”, afirmou o presidente.