Carlos Viana: 'Minas está seguindo uma correnteza sem saber para onde vai'

Carlos Viana afirmou que tem a "missão" de reeleger o presidente no pleito deste ano (foto: Reprodução/TV Horizonte) Candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de Minas Gerais, Carlos Viana (PL) afirmou que “o governo de Minas não fez planejamento nenhum” e que a população está “à deriva”, “seguindo uma correnteza sem saber para onde vai”.





A declaração foi dada durante uma sabatina realizada pela TV Horizonte e a Rádio América, nesta terça-feira (20/9). Na ocasião, o senador relatou as propostas contidas em seu plano de governo e disse que o “grupo de milionários que toma conta do estado” não ajuda em áreas como a educação e a saúde.

“Esse grupo de milionários que tomou conta do estado não tem sensibilidade com escola pública, quer que todos tenham plano de saúde e isso não é possível. (...) Nós ainda temos uma grande parte da população que a gente precisa olhar com sensibilidade e atenção. Como eu vou falar em acabar com o SUS?”, indagou.





Além disso, o congressista, que foi líder do governo Bolsonaro no Senado, afirmou que tem a “missão” de reeleger o presidente no pleito deste ano.





“Uma das minhas missões em Minas é ajudar a reeleger o presidente Bolsonaro. Porque o Bolsonaro nos ajudou muito em Minas Gerais. Não teve um projeto que eu mandasse para o presidente, que ele não mandasse a algum ministro para analisar”, afirmou.

Agenda

Carlos Viana também participou, na manhã desta terça-feira de uma sabatina com os alunos do curso de Direito da Universidade Fumec, em Belo Horizonte. Sob a mediação do professor Antônio Marcos Nohmi, a entrevista fez parte de um projeto da faculdade que visa preparar os alunos para as eleições deste ano.