Integrantes da Galoucura brigam com bolsonaristas perto do Mineirão

O torcedor da Galoucura acusado de ter agredido o apoiador do presidente com um capacete foi preso e encaminhado à delegacia.

Eleições 2022





Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d'Ávila (Novo), Padre Kelmon (PTB), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são outros candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Romeu Zema (Novo), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Cabo Tristão (PMB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Lourdles Francisco (PCO) também estão na disputa.





Já ao Senado, Cleitinho (PSC), Marcelo Aro (PP), Bruno Miranda (PDT), Sara Azevedo (Psol), Dirlene Marques (PSTU), Naomi Coura de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Irani Gomes (PRTB) são nomes na corrida por Minas.

A candidata a deputada federal por Minas, Duda Salabert (PDT), também se manifestou sobre o ocorrido. “Bolsonaristas fizeram motociata agora em BH, envolveram-se em uma briga com torcedores do Atlético. Resultado: arma sacada… Venceremos Bolsonaro no 1º turno e revogaremos os decretos bolsonaristas que flexibilizaram o comércio de armas de fogo no país”, disse Duda em seu perfil no Twitter.