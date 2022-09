Bolsonarista é esfaqueado e morre após briga de bar em Santa Catarina

Hildor Henker estaria usando uma camisa em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/redes sociais)





Henker levou uma facada que atingiu a artéria femoral, segundo a Polícia Militar. O suspeito, de 58 anos, fugiu do local e ainda não foi localizado.





O caso é tratado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que ainda não confirmou a motivação do crime. Há suspeita de desentendimento por questões políticas, já que Henke estava vestido com uma camisa em apoio a Bolsonaro (PL). Além disso, o suspeito de cometer o crime seria apoiador do Partido dos Trabalhadores (PT).





Vítima socorrida e nota de pesar





Durante a discussão, o suspeito teria dado um tapa no rosto da vítima, que o pegou pelo pescoço e o levou para fora do bar. Ao voltarem para dentro do estabelecimento, testemunhas viram que um dos homens já estava sangrando.





O suspeito teria entrado em um carro e fugido do local. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Rio do Sul. Ontem, a família confirmou a morte de Henker .





O Instituto Nacional de Erradicação Escola e Social (Ineces), responsável pelo Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) em Rio do Sul, onde Henker trabalhava, divulgou uma nota lamentando o episódio.





O supervisor no Casep era funcionário do local há três anos "e era muito querido pelos colegas da unidade", segundo a nota





"O INECES se solidariza com colegas de trabalho, amigos e familiares de Hildo nesse momento de dor.”





Outro caso









Segundo a denúncia, o criminoso teria chegado transtornado no local e gritando "quem é eleitor do Lula aqui?". Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos, então, teria dito: "Eu sou!". Ele foi atingido por uma facada nas costelas e chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo. A Polícia Civil de Cascavel investiga o caso.

