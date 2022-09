Deputado do PT diz que teve carro alvejado por bolsonarista em Minas

Segundo o deputado federal Paulo Guedes (PT-MG), esta é a terceira vez na semana que sua campanha sofre intimidação (foto: Arquivo pessoal/Reprodução de vídeo)

O deputado federal Paulo Guedes (PT), candidato à reeleição em Minas, foi às redes sociais na noite deste domingo (25/9) denunciar um atentado durante evento político no município de Montes Claros, no Norte do estado. Segundo o parlamentar, um suposto apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) deu três tiros contra um carro de som no qual ele estava.