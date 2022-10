Ipec: Silveira cresce e empata com Cleitinho em Minas

Cleitinho (esq.) e Silveira (dir.) estão empatados na disputa pelo Senado em MG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A pesquisa Ipec, ex-Ibope, divulgada neste sábado (1/10), mostra que o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) e o senador Alexandre Silveira (PSD) estão empatados com 33% dos votos válidos pelo Senado em Minas Gerais.

Em terceiro e quarto lugares, aparecem Marcelo Aro (PP), com 20% (18% na pesquisa anterior) e Sara Azevedo (PSOL), com 5% dos votos válidos (4% na pesquisa anterior), respectivamente.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 29 e 1º de outubro em 104 cidades do estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança utilizado é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06476/2022.

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok