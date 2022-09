F5: Silveira tem 19,5% e Cleitinho, 17,8%

O senador Alexandre Silveira (PSD) e o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) estão tecnicamente empatados na disputa pela vaga de Minas Gerais no Senado. De acordo com a pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas, Silveira tem 19,5% das intenções de voto, contra 17,8% de Cleitinho. Silveira está numericamente à frente e o empate técnico entre eles ocorre por causa da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.





Na terceira posição está Marcelo Aro (PP), com 11,9%. Ele é seguido de Sara Azevedo (Psol), que pontuou 3,6% no levantamento. Pastor Altamiro Alves (PTB) tem 2,3% e Bruno Miranda (PDT), 1,1%. O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes (PRTB) tem 0,4% das intenções de voto e a professora Dirlene Marques (PSTU) 0,1%. Naomi Coura (PCO), não pontuou na pesquisa. Ainda segundo o levantamento, 34,9% dos eleitores estão indecisos; votos brancos e nulos somam 6,6%





Silveira, quando tem o nome associado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência, e ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas, tem 35,5% das intenções de voto. Nesse cenário, Cleitinho permanece em segundo lugar, com 18,8%, sendo associado ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao senador Carlos Viana (PL). Marcelo Aro, que é apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), tem a preferência de 15,8% dos eleitores. Já o vereador Bruno Miranda tem 1,6% quando associado a Ciro Gomes (PDT) e a Marcus Pestana (PSDB), também candidato ao governo.





Sara Azevedo, que disputa com o apoio de Lorene Figueiredo, tem 1,4% nesse cenário, tecnicamente empatada com o Pastor Altamiro Alves, que associado ao presidenciável Padre Kelmon (PTB) tem 1,3%. Dirlene tem 0,2% ao ser associada à Vanessa Portugal (PSTU) e Vera Lúcia (PSTU). Irani Gomes é apresentado de forma independente e tem 0,2% nesse recorte. Naomi Coura foi associado a Lourdes Francisco (PCO), mas também não pontuou nesse recorte. Entre os entrevistados, 10,7% não souberam responder nesse recorte e 3,6% dos eleitores disseram que votariam nulo.





Estabilidade O cenário de disputa para o governo de Minas segue estável. De acordo com a pesquisa Instituto F5 Atualiza Dados, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, segue na liderança com 49,2% das intenções de voto. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) está em segundo, com 31,9%. Em comparação ao último levantamento, divulgado em 2 de setembro, os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Zema tinha 47,8% e Kalil, 30,9%.





Carlos Viana (PL) aparece na terceira posição, com 3,9%. Os outros candidatos não chegaram a 1%. Renata Regina (PCB) tem 0,7%. Marcus Pestana (PSDB), 0,6%; Cabo Tristão (PMB) e Vanessa Portugal (PSTU), 0,5%. Lorene Figueiredo (Psol), 0,3%; Lourdes Francisco (PCO) 0,1%. Indira Xavier (UP) não pontuou na pesquisa. Votos brancos e nulos somam 5,2%; indecisos 6,2%.





Com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Kalil lidera a pesquisa de intenções de voto com 44,2%, nesse cenário. Zema aparece na segunda colocação com 38,1% ao ser atrelado a Felipe d'Avila (Novo). Viana, associado ao presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 9,7%. Pestana, atrelado a Ciro Gomes (PDT), tem 0,7%. Os outros candidatos não pontuaram nesse cenário. Nesse cenário, votos brancos e nulos chegam a 2,5%; indecisos 4,4%.





A pesquisa Os pesquisadores do Instituto F5 Atualiza Dados fizeram 1.625 entrevistas presenciais, em todas as regiões de Minas, entre 19 e 22 de setembro. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada junto ao TSE sob os números MG-06101/2022 e BR-05736/2022.