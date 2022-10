Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos; Bolsonaro, 36%

Lula se mantém na liderança na última pesquisa Datafolha. Nos votos válidos, pesquisa desconsidera votos nulos e brancos (foto: Ricardo Stuckert/PT; Alan Santos/PR) O Datafolha divulgou, na noite deste sábado (1/10), a última pesquisa de intenção de votos antes da realização do primeiro turno das eleições. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% dos votos válidos e está na margem de erro para vencer no primeiro turno. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) está em segundo, com 36%. O cenário entre os melhores colocados se mantém o mesmo da pesquisa divulgada na quinta-feira (29/09).









Os votos válidos são calculados após a exclusão dos brancos, nulos e do percentual de entrevistados que afirmam estar indecisos. Para vencer no primeiro turno, é preciso ter 50% dos votos mais um.

Para essa pesquisa foram realizadas 6800 entrevistas presenciais em 332 municípios, junto a eleitores de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A pesquisa está registrada no TSE sob o código: BR-09479/2022.