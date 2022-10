Datafolha/Senado: Cleitinho cai, Silveira sobe e distância é de 5 pontos

Cleitinho (esq.) e Silveira (dir.) estão nas primeiras posições pelo Senado em MG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) tem 36% dos votos válidos na disputa pelo Senado em Minas Gerais, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado (1°/10). Em segundo lugar, aparece o candidato à reeleição Alexandre Silveira (PSD), que tem 31%.

No levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 29 de setembro, Cleitinho tinha 40% dos votos válidos, contra 27% de Alexandre Silveira. Houve, portanto, queda de quatro pontos no índice do deputado e crescimento de quatro no percentual do pessedista. A margem de erro do levantamento de hoje é de 2 pontos percentuais. Na sondagem passada, a margem de erro era de 3 pontos.

Leia: 'Vamos ajudar o presidente Lula a governar', diz Alexandre Silveira

O deputado federal Marcelo Aro (PP) é o terceiro colocado e apareceu com 17% hoje. Três dias atrás, tinha 19%. (Veja, abaixo, os percentuais de todos os candidatos).

Leia: Datafolha em Minas: Zema tem 49% contra 31% de Kalil

Cleitinho concorre com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). Silveira, por sua vez, compõe a coalizão do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O principal cabo eleitoral de Aro é o governador Romeu Zema (Novo).



A pesquisa Datafolha divulgada hoje está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-04343/2022. A "Folha de S. Paulo" e a "TV Globo" são as contratantes do levantamento.

Leia: Pesquisa CNT/MDA: Lula tem 44,2% contra 36,3% de Bolsonaro

A disputa pelo Senado em números, segundo o Datafolha:

Cleitinho Azevedo (PSC): 36% (tinha 40% em 29/9)

Alexandre Silveira (PSD): 31% (27% em 29/9)

Marcelo Aro (PP): 17 % (19% em 29/9)

Sara Azevedo (PSOL): 5% (4% em 29/9)

Bruno Miranda (PDT): 5% (4% em 29/9)

Pastor Altamiro Alves (PTB): 4 % (4% em 29/9)

Irani Gomes (PRTB): 1% (1% em 29/9)

Dirlene Marques (PSTU): 1% (1% em 29/9)

Naomi de Almeida (PCO): 1% (1% em 29/9)