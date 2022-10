Ipec: Haddad lidera com 41%, seguido de Tarcísio com 31% e Rodrigo com 22%

Fernando Haddad (PT) manteve a vantagem na corrida pelo Governo de São Paulo (foto: AGENCIA BRASIL/)

Fernando Haddad (PT) manteve a vantagem na corrida pelo Governo de São Paulo, registrando 41% dos votos válidos na pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1º), véspera do primeiro turno.

Em seguida, aparecem o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 31% e 22% respectivamente. Tarcísio oscilou dentro da margem de erro (tinha 29% na pesquisa anterior) e Rodrigo continuou com o mesmo percentual.

O levantamento, contratado pela TV Globo, ouviu 2.000 pessoas em 83 municípios do estado, entre sexta-feira (29) e este sábado, e tem margem de erro de dois pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

Carol Vigliar (UP), Altino Júnior (PSTU), Elvis Cezar (PDT), Gabriel Colombo (PCB), Vinicius Poit (Novo) e Edson Dorta (PCO) têm 1% cada. Antonio Jorge (DC) não pontuou.

O Ipec foi criado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades no mês anterior em razão do término de um acordo de licenciamento. O registro da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral é SP-05847/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral é BR-03126/2022.