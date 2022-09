Pestana: 'Aprovação popular de Zema é calçada em duas mentiras'

Marcus Pestana (foto) concorre ao governo mineiro pelo PSDB (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 29/9/22)

O ex-deputado federal Marcus Pestana, candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, afirma que a aprovação de Romeu Zema (Novo), postulante à reeleição, está amparada em "duas mentiras". Nesta quinta-feira (29/9), ao participar do "EM Entrevista", podcast de Política do, o tucano disse que Zema tenta parecer um homem "simplezinho" e utiliza o antecessor, Fernando Pimentel (PT), como uma espécie de escudo. Segundo Pestana, ao contrário do que garante Zema, a situação fiscal do estado não está organizada."O fenômeno Zema, a aprovação popular, é calçada em duas mentiras: primeiro, a de que ele é um mineirinho, 'simplezinho', austero, igual a todos nós, que lava o próprio e a própria roupa. Na verdade, ele é um milionário e tem patrimônio de R$ 150 milhões, de uma família que tem o mérito de seu trabalho e que enriqueceu cobrando juros de 460% ao ano. Você compra quatro geladeiras, mas só leva uma", criticou, em menção à loja de eletrodomésticos que leva o nome da família do governador.Para o tucano, que apareceu com 1% das intenções de voto na pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha , a personalidade de Zema é fruto de "marketing, falsidade e forçação de barra"."Acho muito demagógico. Cozinho e lavo meus pratos, mas não fico colocando em rede social. Não é assunto público. Isso foi feito durante quatro anos: criar essa imagem do mineirinho simplezinho, igual a todos e caipira. Fico muito irritado, porque não existe, em Minas, esse caipira meio bobo que, às vezes, exagera", protestou.Segundo Pestana, Zema utiliza Fernando Pimentel como "cabo eleitoral". Embora tenha chamado o governo do petista de "desastroso", o tucano afirmou que o atual governador recorre à gestão passada para, erroneamente, defender a tese de que as contas públicas estão "nos trilhos. "Ele parece que não governa. Parece que ele dorme e sonha com o Pimentel", falou."Foi um governo muito mal avaliado, julgado, do ponto de vista popular, em 2018. Pimentel recebeu a resposta e Zema se apropria disso, dizendo que colocou a casa em ordem. Mas a Secretaria Nacional do Tesouro do governo Bolsonaro, onde só há especialistas em finanças públicas, dão nota D para Minas. Paraíba e Espírito Santo têm nota A. Será que Paulo Guedes, por alguma perversidade, está mentindo?", perguntou.Pestana mencionou, ainda, o Centro de Lideranças Políticas (CLP), fundado pelo cientista político Felipe d'Avila, presidenciável do Novo, que fez levantamento a respeito das finanças dos estados. "Na solidez fiscal, e Zema falou que pôs o trem nos trilhos, Minas está em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento. Só o Rio Grande do Norte está atrás".O candidato a vice-governador na chapa de Pestana, Paulo Brant (PSDB), concorre à reeleição. Rompido com Zema desde que ficou sem equipe de gabinete por ter decidido integrar uma coligação rival, Brant deixou o Novo em 2020, em meio a uma crise entre o Palácio Tiradentes e as forças de segurança.À época, policiais cobravam o cumprimento de um acordo de recomposição salarial assinado por Zema no ano anterior. O trato, transformado em projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa, previa o pagamento das perdas inflacionárias em três parcelas: a ideia era repor 13% em julho de 2020; em setembro de 2021, seriam acrescidos mais 12%; em setembro deste ano, viria a etapa final, com outros 12%. Neste ano, houve manifestações de rua com reivindicações ao reajuste "Mineiro gosta de que palavra dada seja palavra cumprida. As forças policiais de Minas não confiam no governador. Vou retomar isso: a interlocução. Zema não conversa com ninguém, não dialoga, terceiriza o diálogo a seus assessores mais próximos", criticou Pestana. "Ele quebrou a palavra. Assinou um documento, anunciou, mandou um projeto à Assembleia e vetou o próprio projeto. Isso criou uma ruptura de credibilidade e confiança com as polícias. E Paulo Brant era um interlocutor de confiança das polícias. Se sentiu traído", emendou.No início do mês, também ao "EM Entrevista", Brant afirmou que a determinação de vetar parte do acordo partiu da direção nacional do Novo . "Para mim, foi a gota d'água. Entre o governo e o partido, o governador tem que optar pelo governo. Ele foi eleito para governar para todos, e não para seu partido. É um princípio republicano".O levantamento do Datafolha citado neste texto está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09084/2022. A série de sabatinas dos Diários Associados, por sua vez, termina nesta sexta-feira, com Lorene Figueiredo (Psol).