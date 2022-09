TRE determina retirada do site 'mentiras do Kalil' do ar

Embate entre Zema e Kalil marcou debate entre candidatos na terça-feira (27/9) (foto: Reprodução/ TV Globo) Globo na última terça-feira (27/9) e criado com dinheiro da campanha do candidato à reeleição. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou, nesta quinta-feira (29/9), que o site “mentiras do Kalil” seja retirado do ar imediatamente. O endereço foi citado pelo governador Romeu Zema (Novo) durante debate dana última terça-feira (27/9) e criado com dinheiro da campanha do candidato à reeleição.









Zema citou o site para atacar Kalil durante o debate entre candidatos ao governo de Minas, mas não citou que o endereço foi criado pelo partido Novo, com R$ 350 mil originários da verba de campanha do governador





Na decisão, o desembargador entendeu que a propaganda em caráter negativo veiculada a partir do site está em desacordo com a legislação. A vigência do período eleitoral foi apontada como fator que demanda rápida intervenção e justifica a suspensão imediata do endereço.





“O conteúdo negativo, não apenas pelo conteúdo das publicações, mas, até mesmo pelo próprio nome do site, é perceptível de plano. Desta forma, a propaganda de caráter negativo, não propositivo, veiculada mediante impulsionamento, está em desacordo com o que determina a legislação", afirma João Batista de Oliveira Filho, advogado da campanha do candidato do PSD.





A reportagem tenta contato com a campanha de Zema para saber se há interesse em recorrer da decisão ou realizar o pagamento da multa.