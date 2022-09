Saiba como foi o dia dos candidatos ao governo de MG nesta quinta (29)

Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD) e outros candidatos cumpriram agenda de campanha nesta quinta-feira (29/9) (foto: Gil Leonardi/Novo-30/Divulgação Coligação Juntos pelo Povo de Minas Gerais) A três dias das eleições, os candidatos ao governo de Minas Gerais cumpriram agendas em diversas regiões do estado. Nesta quinta-feira (29/9) foram contempladas: Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Vale do Aço e Central, na capital mineira. Confira como foi o dia de cada postulante ao Palácio Tiradentes:

Romeu Zema





Logo depois, ele seguiu para o Triângulo Mineiro, em Ituiutaba, onde concedeu entrevista para um portal de notícias e participou da caminhada “Pé no chão e Minas no coração”.

Em seguida, na mesma região, foi para Araguari ao encontro “Minas nos Trilhos” com apoiadores. Na cidade, Zema demonstrou otimismo e prudência ao ser questionado sobre a perspectiva de vitória nas urnas no domingo (2/10).

“Estamos otimistas, mas enquanto o juiz não apita, o jogo não termina. Estamos fazendo o máximo, sempre trabalhei tanto como governador como agora na campanha. Vamos aguardar a apuração dos votos no domingo e espero que o mineiro reconheça o trabalho que fizemos nesses quatro anos”, disse.

Alexandre Kalil

Alexandre Kalil (PSD) foi à Juiz de Fora, onde concedeu uma entrevista à TV Alterosa da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Em seguida, ele se encontrou com lideranças no Centro.





Na cidade, Kalil comentou o resultado das últimas pesquisas eleitorais, que apontam seu crescimento e um cenário de segundo turno em Minas. “A pesquisa é muito clara, é a famosa arrancada final que nós esperávamos, e ela está acontecendo”, afirmou.





Kalil está confiante que o resultado das urnas neste domingo (2/10), será o mesmo que obteve na eleição e reeleição para prefeito de BH. “Espero o que aconteceu comigo em 2016 e em 2020, que o povo vá lá, vai eleger o presidente Lula no primeiro turno, vai botar o 55 do Kalil, e nós vamos fazer um governo muito legal em Minas Gerais, com a proximidade que a prefeita (Margarida) vai ter com o governador, e que o governador e a prefeita terão com o presidente da República”, ressaltou.





Carlos Viana

O senador Carlos Viana (PL), candidato do presidente Jair Bolsonaro, escolheu fazer caminhadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte pela manhã. Ele iniciou em Santa Luzia e seguiu depois para Venda Nova.





À noite, participou de uma live nas redes sociais com seu filho, Samuel Viana (PL), que disputa o cargo de Deputado Federal.





Indira Xavier

A candidata Indira Xavier (UP), participou de um ato contra a privatização do metrô, na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Em seguida, ela também foi à Assembleia do Sindicato dos Metroviários.

Renata Regina

Renata Regina (PCB) fez campanha em Belo Horizonte pela manhã, com ações de panfletagem no metrô, estação Lagoinha e Central. À tarde foi para Sete Lagoas, na Região Metropolitana, distribuir os folhetos no terminal rodoviário e participar do evento “Quinta à Esquerda”.





Cabo Tristão

Cabo Tristão (PMB) foi para o Vale do Aço, em Ipatinga, onde se reuniu com lideranças. Logo depois, foi para Governador Valadares, para um encontro com lideranças, evangélicos e representantes da associação dos moradores dos Estados Unidos, seguido encontro com lideranças do Bairro Alpergata.

Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) participou da série de entrevistas do grupo Diários Associados com os candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022. Enquanto aos demais candidatos não enviaram a agenda do dia.