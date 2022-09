Lorene para Viana no debate da Globo: 'Você não é professor, é radialista'

Carlos Viana e Lorene Figueiredo no debate da TV Globo, nessa terça-feira (27/9) (foto: Reprodução/TV Globo) Durante o debate na TV Globo, nessa terça-feira (27/9), a candidata ao governo de Minas Gerais Lorene Figueiredo (Psol) debochou de seu concorrente, Carlos Viana (PL). Com o tema “diversidade”, os postulantes ao Palácio Tiradentes discutiram a respeito da inclusão do tema sobre orientação sexual nas escolas.





Leia: Eleições 2022: veja o que pode ou não no dia da votação

“Eu entendo que essa questão dela falar que nós somos conservadores, me coloco claramente como conservador. Não escondo de ninguém que sou evangélico, não tenho nenhuma vergonha do evangelho de Jesus Cristo. Sou uma pessoa que respeita a todos e represento os evangélicos e digo: nós queremos também ser respeitados”, disse ele.





“O primeiro passo na questão da diversidade, a meu ver, é a competência. Não interessa se a pessoa é branca, negra, amarela, se tem opção sexual diferente ou não. O mais importante é termos condição de entender se vai executar um bom trabalho e ser respeitada na opção dela. Não adianta querermos fazer separações na sociedade”, completou.

Leia: Qual é o número de Romeu Zema na disputa ao governo de Minas?

Leia: Qual o número de Alexandre Kalil na disputa ao governo de Minas?



Leia: Qual o número de Carlos Viana na disputa ao governo de Minas?









Além disso, o senador entrou na discussão sobre o tema dentro das escolas. “De que adianta a gente ter discussão em escola pública sobre assuntos como esse sendo que os alunos não sabem escrever direito, fazer conta. É criar uma discussão fora da nossa realidade como povo brasileiro e dividir uma sociedade que precisa se respeitar mais”, declarou.





Lorene respondeu com deboche à fala do colega candidato: “O Viana levou para o coração, gente. Não pode, Viana. É porque você não é professor, você é radialista. A gente precisa discutir, sim, na escola porque a gente precisa educar as pessoas para respeitar umas às outras. Não é ‘opção sexual’ e sim ‘orientação sexual’, a pessoa nasce assim. Só a cultura expulsa o demônio da ignorância, do racismo, a LGBTfobia, o machismo das pessoas.”





Estavam presentes no debate Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB). Foram convidados os concorrentes de partidos que tinham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional e que estejam sem impedimento na Justiça, eleitoral ou comum, em conformidade com a legislação eleitoral.

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok