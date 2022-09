Manifestantes protestam contra Romeu Zema em frente ao MPMG

Com uma faixa escrita “Fora Zema, capacho da mineração”, os manifestantes pedem ao Ministério Público que investigue uma suposta denúncia de corrupção na Superintendência Regional do Meio Ambiente (Supram) sobre possível favorecimento à mineradoras no caso da Serra do Curral.Parlamentares e entidades já haviam levado a denúncia ao MP e, agora, os manifestantes buscam pressionar o órgão do judiciário mineiro.