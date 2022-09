Indira Xavier: 'Fazemos eventos e vaquinhas para construir nossa campanha'

A candidata Indira Xavier (UP), durante entrevista para o podcast de Política "EM Entrevista", desta sexta-feira (23/9) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Candidata ao governo de Minas Gerais pelo Unidade Popular (UP), Indira Xavier afirma que o objetivo do partido é, além de ocupar espaços de poder, cobrar ações das autoridades para a população, especialmente a mais carente.





“Senão eles (autoridades) vão continuar achando que tem uma carta em branco e que governam para si e não para nós”, diz durante sua participação no podcast de Política "EM Entrevista", nesta sexta-feira (23/9).





Dificuldades na campanha





A candidata fala das dificuldades de fazer campanha com poucos recursos e sem tempo de propaganda no rádio e na televisão.





“É muito difícil porque a reforma de política de 2015 foi estabelecida para poder dificultar a presença de partidos do nosso tipo. Sob a justificativa de combater os partidos fisiológicos, ela acaba combatendo partidos que, de fato, queiram apresentar organização das lutas em defesa dos nossos direitos", afirma.





Essa é a segunda eleição do partido que teve registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020 e ainda não tem representantes eleitos. O candidato à presidência do partido é o belo-horizontino Leonardo Péricles.





Indira destaca que o Unidade Popular tem 0,06% de um fundo de financiamento público, que representa R$ 3 milhões para fazer a campanha em todo o país.





“Tem parlamentar que se elege para uma cadeira na Assembleia (Legislativa) gastando bem mais que isso”, ressalta. Diante dos recursos limitados, Indira afirma que a solução é contar com financiamento popular.





“Fazemos eventos, vaquinhas e, dessa forma, vamos construindo nossa campanha. Temos filiados em mais de 70 cidades do estado, essas cidades montaram comitês domiciliares. As pessoas entregam panfletos, vão às ruas, falam com os familiares, na porta das casas, nas praças, universidades", comenta.





Políticas habitacionais





A candidata critica o atual governo que, segundo ela, tem feito um esforço para fechar a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas): “Encerrar todos os trabalhos, vender todos os imóveis que estão sob responsabilidade dessa companhia e não promover nenhuma política habitacional”.





Indira é ligada aos movimentos de luta por moradia. A vice na chapa é Edna Gonçalves, que integra a coordenação da Ocupação Izidora, na Região Norte de BH. De acordo com ela, são cerca de 500 mil famílias sem ter onde morar no estado.





“Defendemos que a Cohab seja 100% pública, que construa - de fato - uma política habitacional usando o fundo estadual. Além de fazer zerar a fila de famílias que esperam por uma moradia e, principalmente, fazer cumprir o Estatuto das Cidades. Temos muitos imóveis fechados que não cumprem função social", afirma Indira.





Outra medida que ela considera importante é a suspensão de todas as ações de despejo e reintegração de posse que estejam em curso. Porém, Indira afirma que não há diálogo em relação a políticas habitacionais com o atual governo e acusa a gestão de descumprir um acordo estabelecido em 2017, além de promover despejos em ocupações.

Violência contra mulher





Indira atua na coordenação da Casa de Referência Tina Martins, espaço que acolhe mulheres vítimas de violência. Ela avalia que a atuação nessa área passa pela criação de uma rede complexa de atendimento para mulheres vítimas de violência, com ampliação das delegacias especializadas e capacitação de profissionais que atuam no atendimento. Outra medida importante é garantir que as vítimas tenham acolhimento e meios para que não retornem ao ciclo de violência.





“Pensamos em políticas integradas que coloquem recursos não só em uma secretaria de enfrentamento à violência contras as mulheres, mas também no conjunto das secretarias para fazer esse combate, em parceria com a capacitação permanente e constante dos profissionais públicos para poder atender a essas mulheres e não as revitimizar", diz.





Saúde





Em seu plano de governo, a candidata propõe o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). “Estamos saindo de uma pandemia que, se não fosse o SUS, seus impactos seriam muito maiores. No nosso estado, no ano da pandemia, o governo cometeu o crime de não aplicar o recurso mínimo previsto na Constituição", enfatiza.





Ela afirma que é preciso garantir os recursos necessários para o desenvolvimento do SUS, fortalecer o sistema, garantir concurso para repor a defasagem profissional e o piso dos trabalhadores da enfermagem, ampliar a rede de atenção básica e finalizar os hospitais regionais.





Veja a íntegra da entrevista