Bolsonaro pede a prefeitos de Minas: 'Ajudem o Brasil a não ir para trás'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu aos prefeitos mineiros nesta sexta-feira (14/10), em Belo Horizonte, que eles ajudem o Brasil a não regredir.

"Muito obrigado pelo apoio e pela consideração, por estarem ajudando para que o nosso país não vá para trás. Vamos escolher não apenas o presidente, mas quem vai administrar a nação", disse.

A declaração foi feita em um evento da Associação Mineira de Municípios (AMM) e tem como objetivo melhorar o desempenho do candidato à reeleição no segundo turno. Seu adversário é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu no estado com 500 mil votos de vantagem.

Zema coordenador

Nessa quinta-feira (13/10), o candidato à vice-presidência da República, general Braga Netto (PL), se encontrou com alguns aliados, como o governador Romeyu Zema (Novo), que vai coordenar a campanha de Bolsonaro no estado.





"Estamos aqui para começar o planejamento, com a coordenação, para a reunião de amanhã. Por isso pedi para conversar com o governador e alguns parlamentares. O presidente determinou que eu viesse aqui fazer esse acerto", disse Braga Netto.

Visitas recorrentes

Na quinta-feira da semana passada, Bolsonaro se reuniu com empresários em um evento da Fiemg e, na última quarta-feira, participou de um culto evangélico no Centro da cidade, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.





O chefe do Executivo federal ainda deve voltar a Minas antes do dia 30, data do segundo turno. Ele deve fazer campanha no Norte do estado no dia 28.





Bolsonaro disputa a corrida presidencial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem ganhou na capital mineira e perdeu em Minas Gerais.

Bolsonaro ao lado de Zema, que vai coordenar a sua campanha em Minas Gerais (foto: Reprodução/EM)

O "Beabá da Política"