Janones sobre André Valadão: 'Vou pedir que seja desligado da Lagoinha'

Deputado federal André Janones (à esquerda) e pastor André Valadão (à direita) têm trocado farpas no Twitter sobre Lula e Bolsonaro (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press e Reprodução - Arte EM)

O deputado federal reeleito no pleito deste ano André Janones (Avante) afirmou via redes sociais que vai pedir o “desligamento” do pastor André Valadão da Igreja Batista da Lagoinha. A “Lagoinha”, como a igreja é conhecida, é comandada pelo pai do pastor, Márcio Valadão.