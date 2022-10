Randolfe sobre tiros de Roberto Jefferson na PF: 'Ação covarde'

O ministro Alexandre de Moraes expediu ordem determinando a prisão do ex-deputado federal (foto: Reprodução/Twitter/@randolfeap)

O senador Randolfe Rodrigues (Rede), que é líder da oposição no Congresso Nacional, foi entático ao criticar o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), que disse ter trocado tiros com a Polícia Federal neste domingo (23/10). No fim da semana passada, o bolsonarista gravou vídeo ofendendo a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Os acontecimentos das últimas horas mostram qual escolha nós tomaremos no curso dessa semana até o próximo domingo. Um conhecido bolsonarista, delinquente, em prisão domiciliar, grava um vídeo - covarde e machista - contra uma ministra do Supremo Tribunal Federal. A Justiça toma a medida de recolhê-lo e o que ele faz? Ele dispara tiros contra policiais federais, atinge dois. Lança granadas. Reage de forma igualmente covarde contra as forças de segurança. É isso que representa o bolsonarismo, é isso que representa Bolsonaro. É contra isso que estamos lutando. Para devolver a democracia ao país. A esta altura não se trata mais de manter a democracia, mas de interromper um ciclo autoritário que está em curso em nosso Brasil", declarou Ranfolfe em um vídeo publicado nas redes sociais.

Criminosos bolsonaristas não irão vencer!



- Desrespeito à ordem judicial

- Ataque à PF

- Botou a vida de terceiros em risco

- Ataques aos magistrados e às mulheres



Minha solidariedade à PF atingida por esse extremista! Tenho fé que a lei será cumprida e a democracia vencerá! pic.twitter.com/ThmHDebVVc %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) October 23, 2022

Moraes manda prender Jefferson

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), expediu ordem determinando a prisão do ex-deputado federal neste domingo. O político divulgou vídeos afirmando ter resistido a uma operação da Polícia Federal para prendê-lo. Segundo Jefferson, teria havido troca de tiros com agentes. A filha dele, a ex-deputada Cristiane Brasil, também divulgou vídeos confirmando o confronto.

Bolsonaro repudia ação de Jefferson

O presidente Jair Bolsonaro disse ser contrário à postura de Roberto Jefferson, seu aliado. "Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP", disse Bolsonaro.