Atlas em Minas: Lula tem 51% dos votos totais; Bolsonaro, 47,8%

O Instituto Atlas entrevistou 2.500 pessoas em 464 cidades mineiras. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação BR-05792/2022.

Pesquisas semelhantes

No primeiro turno, Lula venceu em Minas com 48,29% dos votos válidos. Bolsonaro contabilizou 43,6%.Outras pesquisas de intenção de voto em Minas divulgadas nesta quinta mostraram cenários parecidos com o apontado pelo Atlas.No levantamento feito pelo Datafolha , Lula aparece com 48% dos votos totais, contra 43% de Bolsonaro.Já na pesquisa feita pelo Genial/Quaest , o candidato do PT tem 45% das intenções de voto, cinco pontos a mais que o atual presidente, com 40%.O cenário de Minas espelha o que as pesquisas apontam para o Brasil. Em dados divulgados hoje pelo Instituto Atlas , 52,4% dos respondentes declararam voto em Lula e 46%, em Bolsonaro.