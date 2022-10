Pesquisa Atlas em Minas: Lula tem 50,2% e Bolsonaro 47,7%

Diferença entre Lula e Bolsonaro cai, segundo pesquisa (foto: JL ROSA / Carl DE SOUZA/ AFP)

O Instituto Atlas divulgou neste domingo (16/10) pesquisa com intenções de voto para a presidência da República entre os eleitores de Minas Gerais. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50,2% dos votos, contra 47,6% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Brancos, nulos e indecisos somaram 2,1%.A pesquisa Atlas foi realizada com coleta aleatória via questionário eletrônico e com pós-estratificação da amostra de resultados "de acordo com as características do eleitorado nacional".