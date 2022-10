Tebet sobre Lula: 'Único candidato democrático do Brasil'

Simone Tebet (MDB-MS) participa de ato na orla do Rio de Janeiro a favor do (foto: Cláudia Assunção)

Candidata derrotada à presidência da República nas eleições deste ano, a senadora Simone Tebet (MDB) disse que espera que os votos recebidos por ela no primeiro turno sejam passados para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiado por ela desde o dia 5 de outubro.



"Espero que os quase cinco milhões de votos que vieram para mim, vieram a favor da democracia, (...) migrem para o único candidato democrata do Brasil", disse a emedebista.

Neste domingo (16/10), a senadora participou de uma manifestação, na orla da praia, no Rio de Janeiro, com políticos de outros partidos que também apoiam a eleição do petista, como Alessandro Molon (PSB-RJ), senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o ex-ministro Carlos Minc (PSB-RJ) e a deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ). Tebet também destacou que a vitória de Lula é importante "não só para acabar com o retrocesso civilizatório que nós tivemos nestes quatro anos, mas avançar em políticas públicas" e ressaltou que, durante o governo do ex-candidato ele "sempre respeitou a Constituição" e "avançou na implantação de políticas públicas".A ex-candidata integra o grupo de 25 candidatos à Presidência, desde 1989, que declararam apoio à eleição de Lula. O presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu o apoio oficial de seis antigos postulantes ao Palácio do Planalto.