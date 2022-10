De azul, Simone Tebet grava programa de Lula e fala em democracia

Simone Tebet declarou apoio ao petista após um almoço com o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB) (foto: Reprodução/TV Globo )

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) gravou nesta quinta-feira (13) em São Paulo sua primeira participação na propaganda eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Vestida de azul-marinho, a senadora fez uma fala informal, mais genérica, defendendo que "agora é Lula" em defesa da democracia.

Simone gravou um depoimento sozinha, mas já está previsto para a próxima semana uma nova versão, desta vez, ao lado do ex-presidente.

A senadora tem sido crítica ao uso do vermelho, porque, na sua avaliação, pode afastar eleitores do Centro-Oeste e do interior de São Paulo. Conforme revelou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, em mensagens a amigos, ela afirmou que "alguém tem que colocar juízo na campanha de Lula".

Ficou acertado que haverá viagens conjuntas de Tebet e Lula. Ainda não há data definida, mas a previsão é que a primeira agenda ocorra em Manaus (AM). Segundo relatos, está havendo uma boa sintonia entre os marqueteiros dos dois, Felipe Soutello e Sidônio Palmeira.

Em terceiro lugar na corrida presidencial no primeiro turno, Simone Tebet declarou apoio ao petista após um almoço com o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Na entrevista que selou a união, Lula ressaltou que a emedebista terá o papel que quiser na campanha.

