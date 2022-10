Lula visita FHC após encontro com Tebet e fala em 'reencontro democrático'

Candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) (foto: Ricardo Stuckert)

Victoria Azevedo - FOLHAPRESS

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) na tarde desta sexta-feira (7), em São Paulo. O encontro ocorre dois dias depois de o tucano ter declarado publicamente apoio ao petista no segundo turno das eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL).

"Um reencontro democrático com @presidentefhc ", escreveu Lula na legenda da foto compartilhada em seu perfil no Instagram.

Na quarta (5), FHC declarou publicamente seu voto no petista em publicação nas redes. "Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu FHC no Twitter.

A manifestação de FHC foi acompanhada de fotos históricas dos dois.

A luta contra a ditadura contou com a coragem de muitos brasileiros. pic.twitter.com/8m1pk7J5Qr %u2014 Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 5, 2022 foi às redes agradecer o apoio. "Pela democracia e pela inclusão social. Obrigado pelo seu voto e confiança. O Brasil precisa de diálogo e de paz", escreveu o petista.

Após a troca de mensagens, Lula manifestou o desejo de visitar o ex-presidente, o que foi viabilizado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB).

Mais cedo nesta sexta (7), Lula se reuniu com a senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada da disputa à Presidência no primeiro turno.

Esse foi o primeiro encontro público dos dois após ela ter declarado apoio ao petista no segundo turno. Lula deixou o hotel onde ocorreu a reunião com a senadora e seguiu para a casa do ex-presidente tucano.