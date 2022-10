Simone Tebet ao votar: 'estamos prontos para defender a democracia'

A senadora já tinha declarado voto ao candidato da PT, Luiz Inácio Lula da Silva para o segundo turno (foto: Reprodução/ Instagram ) A candidata Simone Tebet foi a aposta do MDB no primeiro turno para competir ao Planalto, porém ela foi derrotada. Tebet votou neste domingo (30/10) na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, localizada no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande (MS).









Tebet disse que este domingo é o dia mais importante para esta geração no se refere à democracia. "Hoje nós estamos diante do dia mais importante, eu acredito que de toda a nossa geração, quando nós estamos falando de país, de democracia. Hoje, o povo soberanamente vem às urnas e, de forma democrática, escolhe o futuro que quer para si, para os seus filhos e, o mais importante, é esperar que esse dia seja sereno, de paz, que a vontade do eleitor seja acatada e, seja qual for o resultado, nós estamos prontos para defender a democracia, o país", afirmou para o jornalistas no local.

*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Nader