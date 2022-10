Prefeita de JF destaca boa articulação com Lula e promete investimentos

A prefeita de Juiz de Fora Margarida Salomão (PT) votou na manhã deste domingo (30/10) no colégio Machado Sobrinho, na rua Doutor Constantino Paleta, no Centro da cidade. Confiante na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a chefe do Executivo municipal acredita que seu bom relacionamento com o correligionário seja uma via de acesso facilitado na obtenção de recursos para o município.

"Tive muitas oportunidades de estar com ele [Lula] pessoalmente. Então, tenho expectativa de ter muita facilidade para articular com ele, mas também com todo o entorno. Não há nenhuma pessoa, independentemente de ser ou não do PT, que tem a chance de ser ministro ou ministra, com quem eu não tenha relações pessoais. Então, nesses termos, acho que melhora muito para Juiz de Fora", avalia.





Nesse sentido, apesar do governador reeleito Romeu Zema (Novo) fazer forte oposição ao Partido dos Trabalhadores, Margarida assegura que há uma relação cordial e respeitosa entre eles.





"Governador Zema sabe que eu nunca votei nele. Quando ele foi candidato pela primeira vez, eu votei no Anastasia. No entanto, sempre tivemos uma relação civilizada, o que é bom para a cidade. Aliás, é necessário que seja assim."





A chefe do Executivo, que acompanhou o petista na sua última visita a Juiz de Fora , na sexta-feira (21/10), em ato de campanha, antes do segundo turno, diz, em relação à possibilidade de uma vitória nas urnas, que "há muita ansiedade e esperança, mas o povo brasileiro vai confirmar seu voto". "E nós, aqui em Juiz de Fora, vamos ajudar a dar a vitória ao presidente Lula", diz.





Nesse sentido, a prefeita destaca, ainda, os resultados das últimas pesquisas. "Até ontem, todas elas, até mesmo aquelas mais controvertidas, mostravam a vantagem dele [Lula]."





Considerando o cenário nacional, a maioria dos institutos de pesquisa coloca Lula à frente nas pesquisas de intenção de voto.





Entre os eleitores de Minas Gerais, a última pesquisa Ipec, divulgada nesse sábado (29), aponta o ex-presidente Lula e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) empatados dentro da margem de erro.





Logo, o petista tem 52% das intenções para votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos), enquanto o candidato do PL tem 48%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 4.272 eleitores pessoalmente em todo o país entre os dias 23 e 29 de outubro.





Lula venceu as eleições do primeiro turno em Minas Gerais. Escolhido por 5.802.571 mineiros, o candidato conquistou 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% do presidente Jair Bolsonaro.





Considerando o cenário nacional, em 2 de outubro, Lula obteve 48,43% dos votos válidos (57,2 milhões), ante 43,2% de Bolsonaro (51 milhões).