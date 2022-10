Ipec em Minas: Lula tem 52% no 2º turno; Bolsonaro, 48%

O candidato eleito tomará posse em 1° de janeiro de 2023 (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Sobre o instituto

Votos válidos em Minas Gerais

Pesquisa Ipec, contratada pela TV Globo e divulgada neste sábado (29), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) empatados dentro da margem de erro entre os eleitores de Minas Gerais.O petista tem 52% das intenções para votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos), enquanto o candidato do PL tem 48%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.Quem conquista a maioria dos eleitores mineiros ganha a eleição. A única vez que a regra foi descumprida foi em 1950, quando Getúlio Vargas perdeu no estado, mas derrotou o brigadeiro Eduardo Gomes na disputa federal e foi eleito presidente.Esta é a última pesquisa presidencial do instituto antes do segundo turno das eleições, que acontece neste domingo (30) em todo o Brasil.A disputa para o governo de Minas Gerais terminou no primeiro turno, com Romeu Zema (Novo) reeleito com 56,18% dos votos válidos.O Ipec entrevistou 4.272 eleitores pessoalmente em todo o país entre os dias 23 e 29 de outubro, ao custo de R$ 514.446,81. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%, e o número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), BR-05256/2022.O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Votos totais em Minas Gerais (Estimulado)

Lula (PT): 52%Jair Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 49%Jair Bolsonaro (PL): 44%Branco/nulo: 5%Não sabe: 2%