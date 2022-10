Lula x Bolsonaro: veja o que apontam as pesquisas na véspera do 2º turno

Segundo turno das eleições presidenciais será disputado neste domingo (30/10) (foto: Ricardo Stuckert /Renato Pizzutto/Band/Divulgação)



Ao menos sete pesquisas eleitorais foram divulgadas neste sábado (29/10) sobre as intenções de voto neste segundo turno , disputado por Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os levantamentos foram feitos pelos institutos Datafolha, Ipec, Quaest, Atlas Paraná, MDA e Brasmarket.









Até o instante de apertar o botão na urna, diversos fatores podem fazer com que as pessoas mudem de posição. Para fazer uma análise mais ampla do cenário eleitoral, o eleitor deve levar em conta o conjunto de questões que os levantamentos abordam, e não um único indicador.





No primeiro turno, no dia 2 de outubro, Lula obteve 48,4% dos votos válidos, ante 43,2% de Bolsonaro. A terceira colocada, Simone Tebet (MDB), ficou com 4,2% e Ciro Gomes (PDT), com 3%.





Abstiveram-se 33 milhões de eleitores, o equivalente a 21% do eleitorado do país. Os votos em branco ou nulos para presidente no primeiro turno somaram 5,5 milhões, o correspondente a 4,4% dos que compareceram às seções.





Confira as pesquisas eleitorais deste sábado:

IPEC: Lula 50% X 43% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua à frente na disputa presidencial de segundo turno, segundo pesquisa Ipec divulgada neste sábado (29) . Às vésperas do pleito decisivo, o petista registra 54% das intenções de votos válidos contra 46% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).





O resultado do levantamento mostra estabilidade em relação ao estudo anterior, divulgado no último dia 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.





Os votos válidos, que excluem os brancos e nulos, são usados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para totalizar o resultado das eleições.





Em relação aos votos totais, Lula também está na frente com 50%. Bolsonaro tem 43%. A pesquisa deste sábado do Ipec mostra que os que pretendem votar em branco ou anular no próximo dia 30 somam 5%, e os indecisos, são 2%.





O Ipec ouviu 4.272 brasileiros de quinta (27) a sábado (29), em 236 municípios do país. A sondagem foi contratada pela TV Globo e o registro na Justiça Eleitoral é BR-05256/12.





Datafolha: Lula 49% X 45% de Bolsonaro

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contabilizou 52% dos votos válidos, contra 48% do presidente Jair Bolsonaro (PL), conforme levantamento do Instituto Datafolha.





Nos votos totais, Lula tem 49% e Bolsonaro 45%. Brancos e nulos corresponderam a 4%. Não souberam ou não responderam, 2%.





O Datafolha ouviu 8.308 pessoas em 253 municípios, em um levantamento encomendado pela Folha e pela TV Globo. Feito na sexta (28/10) e no sábado (29/10), ele está registrado sob o número BR-08297/2022.



Pesquisa Quaest: Lula 46% X 43% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto e tem 46% das intenções de votos. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem 43%.Os dois estão empatados na margem de erro. É o que aponta pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (29/10)





Em votos válidos, a distância entre Lula e Bolsonaro, que era de 6 pontos, caiu para 4. Lula tem hoje 52% contra 48% de Bolsonaro.





Quando a abstenção potencial é levada em consideração, a distância fica ainda menor: Lula aparece com 51,4% e Bolsonaro com 48,6%.

O instituto entrevistou 2.000 pessoas de forma presencial entre os dias 28 e 29 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05765/2022.





Pesquisa Atlas: Lula 52,4% X 45,7% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera pesquisa de intenção de voto, neste sábado (29/10), um dia antes das eleições. O petista tem 52,4%, contra 45,7% do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). É o que aponta a pesquisa do Instituto Atlas/Ite l.

Votos nulos/brancos e indecisos somam 1,9%. No cenário de votos válidos, Lula tem 53,4% contra 46,6% de Bolsonaro.





A pesquisa entrevistou 7.500 em 1.830 municípios com metodologia de coleta de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). Margem de erro é de 1 ponto. Nível de confiança para a estimação da margem de erro 95%.





Entrevistas foram feitas entre os dias 26/10/2022 - 29/10/2022. Registro TSE é BR-04838/2022.



Brasmarket: Bolsonaro 53,6% X 46,4% Lula

Novo levantamento da Brasmarket, realizado com recursos próprios, divulgados neste sábado (29/10), aponta o presidente Jair Bolsonaro (PL) à frente da disputa presidencial.





De acordo com a pesquisa, Bolsonaro tem 53,6% dos votos válidos no segundo turno. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46,4%.





Em relação aos votos totais, Bolsonaro tem 48% das intenções de voto, e Lula 41,5%. Votos brancos e nulos somam 4,6%; indecisos, 2,8%; e os que não pretendem votar, 3%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 93% dos eleitores estão decididos sobre seu voto. Outros 5% ainda podem mudar de candidato, e 2% estão indecisos.

O levantamento foi feito com 2.400 eleitores em 529 cidades de todo o país, entre os dias 21 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais com nível de confiabilidade de 95%.





A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08584/2022.





Paraná Pesquisas: Lula 50,4% X Bolsonaro, 49,6% (votos válidos)

Novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado neste sábado (29/10), aponta empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a pesquisa, Lula tem 50,4% dos votos válidos. Bolsonaro, 49,6%.

Com a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos ficam em um patamar similar. Para ganhar as eleições, é necessário ter, no mínimo, 50% dos votos válidos, mais um voto.

Em comparação com o levantamento anterior, os candidatos quase não oscilaram.

Lula tinha 50,2% e Bolsonaro 49,8% (votos válidos).





O levantamento foi feito com 2.400 eleitores, entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais com nível de confiabilidade de 95%.A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09573/2022.

CNT/MDA: Lula 51,1% X 48,9% de Bolsonaro

Na véspera das eleições, a nova pesquisa do Instituto MDA Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada neste sábado (29/10), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial com 51,1% das intenções dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 48,9%.





Em comparação com os outros levantamentos feitos pelo instituto, a diferença de Bolsonaro e Lula caíram ao longo da disputa presidencial. Para ganhar as eleições é necessário ter, no mínimo, 50% dos votos válidos, mais um voto.









Ainda de acordo com a pesquisa, 96,2% do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro está decidido sobre o seu candidato. Entre os eleitores do Lula, 94% dos candidatos definiram o voto.





O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais e o nível de confiabilidade de 95%. Pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR 01820/2022.



(Com Agências)