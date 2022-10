Paraná Pesquisas: Lula tem 50,4% dos votos válidos; Bolsonaro, 49,6%

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno amanhã (30/10) (foto: Clauber Cleber Caetano/PR/AFP) Novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado neste sábado (29/10), aponta empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) . De acordo com a pesquisa, Lula tem 50,4% dos votos válidos. Bolsonaro, 49,6%.

A pesquisa

O levantamento foi feito com 2.400 eleitores, entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais com nível de confiabilidade de 95%.





A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09573/2022.

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.





Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).





De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.





O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.