Apoiadores de Lula fazem 'abraço simbólico' em BH neste sábado

Militantes e apoiadores de Lula vão realizar o evento no último dia antes do segundo turno das eleições (foto: Divulgação/Lula.com.br)

Militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e apoiadores do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se preparam para um "abraço simbólico" à Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste sábado (29/10), véspera de eleição.

O ato vai ocupar 29 pontos da via da capital mineira e antecede o evento "Praia da Estação", que será realizado no Centro a partir das 11h e deve se estender durante o turno da tarde.

Como o abraço acontece no mesmo dia da visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Belo Horizonte, as equipes dos candidatos se uniram e pediram por paz durante os atos.

"Queremos pacificar o país. Queremos uma campanha que permita a democracia. O time do Bolsonaro vai fazer a motociata e se concentrar na Praça da Liberdade; o nosso time, de Lula, vai fazer um abraço na Avenida do Contorno e se concentrar na Praça da Estação", declarou o deputado federal Reginaldo Lopes (PT).

Primeiro turno

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,20%, ou 51.072.345 votos.

Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.

