Quaest: Bolsonaro amplia vantagem sobre Lula no Sudeste

Pesquisa Quaest mostra empate técnico entre Lula e Bolsonaro (foto: Nelson Almeida/AFP e Evaristo Sá/AFP )

Pesquisa Quaest: gráficos mostram evolução das intenções de voto por região (foto: Reprodução/Quaest)

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (29/10), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, mostra que Jair Bolsonaro (PL) aumentou a vantagem em relação a Lula (PT) no Sudeste, região com maior colégio eleitoral do Brasil.Em pesquisa publicada no dia 26 de outubro , Bolsonaro tinha 46% das intenções de voto entre os eleitores dos quatro estados sudestinos (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo). O percentual subiu para 49% neste sábado, fora da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.Lula, por sua vez, viu seu índice cair de 43% a 39% em três dias. A queda do petista também está fora da margem de erro.Portanto, a vantagem de Bolsonaro para Lula no Sudeste na pesquisa deste sábado é de dez pontos percentuais. Em 26 de outubro, era de apenas três pontos, o que configurava empate técnico dentro da margem de erro.Bolsonaro (46%) x Lula (43%)Bolsonaro (49%) x Lula (39%)Consideradas as intenções de voto de todo o Brasil, a pesquisa indica empate técnico , mas com Lula numericamente à frente. O petista aparece com 46%, contra 43% de Bolsonaro.De acordo com a pesquisa deste sábado, Lula teria mais votos no Norte e no Nordeste, a exemplo do que efetivamente ocorreu no primeiro turno de 2 de outubro. Bolsonaro, por sua vez, ganharia no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste.