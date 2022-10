Qual o número de eleitores no Brasil em 2022?

Mais de 156 milhões de brasileiros podem votar em 2022 (foto: TSE/Divulgação)

Eleitores por estado (ordem decrescente)

Região Sudeste é a que conta com o maior número de votantes (foto: TSE/Divulgação)

Resultado no 1º turno

No primeiro turno, em 2 de outubro, 123.682.372 brasileiros - 79,05% do eleitorado - compareceram às urnas, enquanto 32.770.982 (20,95%) se abstiveram. Dos votos totais, houve 1.964.779 brancos (1,59%) e 3.487.874 nulos (2,82%).







Completaram a lista Soraya Thronicke (União Brasil), 600.955; Luiz Felipe d'Ávila (Novo), 559.708; Padre Kelmon (PTB), 81.129; Léo Péricles (UP), 53.519; Sofia Manzano (PCB), 45.620; Vera Lúcia (PSTU), 25.625; e José Maria Eymael (DC), 16.604.



Previsão para o 2º turno

A maioria das pesquisas do segundo turno dá a Luiz Inácio Lula da Silva vantagem na intenção de votos. No Datafolha, o petista tem 52%, contra 48% de Bolsonaro. O Ipec calcula uma diferença de oito pontos: 54% a 46% em favor de Lula. Veritá e Brasmarket colocam o presidente à frente, com 51,5% e 53,6%, respectivamente.



Na média agregadora coletada pelo site PollsterGraph com base em 15 institutos, Lula tem 51,2% dos votos válidos, e Bolsonaro 48,8%. Em votos totais, o placar aponta 47,6% para político do Partido dos Trabalhadores, 45,3% para o candidato do Partido Liberal e 7,1% de brancos e nulos.



A eleição de um presidente é definida pela maioria dos votos válidos. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exclui brancos, nulos e abstenções da contagem. O vencedor precisa de 50% mais um voto. Quem ganhar tomará posse em 1º de janeiro de 2023 para um mandato com previsão de duração de quatro anos.

O Brasil tem 156.454.011 eleitores aptos a votar no segundo turno da corrida presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 30 de outubro. São 155.756.933 residentes em território nacional, além de 697.078 no exterior.O maior colégio do país é o estado de São Paulo, com 34,6 milhões, seguido por Minas Gerais, 16,2 milhões; Rio de Janeiro, 12,8 milhões; e Bahia, 11,2 milhões. Na outra ponta estão Roraima, 366 mil; Amapá, 550 mil; e Acre, 588 mil.São Paulo: 34.667.793Minas Gerais: 16.290.870Rio de Janeiro: 12.827.296Bahia: 11.291.528Rio Grande do Sul: 8.593.469Paraná: 8.475.632Pernambuco: 7.018.098Ceará: 6.820.673Pará: 6.082.312Santa Catarina: 5.489.658Maranhão: 5.042.999Goiás: 4.870.354Paraíba: 3.091.684Espírito Santo: 2.921.506Amazonas: 2.647.748Piauí: 2.573.810Rio Grande do Norte: 2.554.727Mato Grosso: 2.469.414Alagoas: 2.325.656Distrito Federal: 2.203.045Mato Grosso do Sul: 1.996.510Sergipe: 1.671.801Rondônia: 1.230.987Tocantins: 1.094.003Acre: 588.433Amapá: 550.687Roraima: 366.240De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 42,64% dos eleitores brasileiros estão concentrados na Região Sudeste, ao passo que 27,11% moram no Nordeste, 14,42% no Sul, 8,03% no Norte e 7,38% no Centro-Oeste. São 52,65% mulheres e 47,33% homens.