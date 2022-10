Eleições 2022: veja as últimas pesquisas para o 2º turno em 12 estados

Doze estados vão escolher seus governadores no 2º turno a ser realizado neste domingo (30/10) (foto: Antonio Augusto/secom/TSE)

Raio-X dos estados onde haverá 2º turno

Alagoas

Amazonas

Bahia

Espírito Santo

Mato Grosso do Sul

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

Sergipe

São Paulo

Além da corrida presidencial entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o segundo turno das eleições no Brasil, neste domingo (30/10), terá a definição de governadores de 12 estados para os próximos quatro anos. Ofez um compilado de pesquisas realizadas em. Os institutos citados na reportagem são Ipec e Atlas. Todos os levantamentos têm nível de confiança de 95%.As pesquisas são um retrato da intenção de votos dos eleitores no momento da realização das entrevistas, e não uma projeção do resultado das urnas, que só será conhecido mediante apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As pessoas podem mudar de ideia até o instante de chegar à cabine de votação. Por isso, os institutos ressaltam que o público deve levar em consideração o conjunto de questões da entrevista, e não um único indicador.A p esquisa do Instituto Atlas indica que Paulo Dantas (MDB) está com 54,1% das intenções de votos válidos, contra 45,9% de Rodrigo Cunha (União Brasil). A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para cima ou para baixo.Foram ouvidos 1.600 eleitores pela internet entre os dias 26 e 29 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-09678/2022. pesquisa Rede Amazônica/Ipec divulgada neste sábado mostra Wilson Lima (União Brasil) liderando a corrida com 54% dos votos válidos, enquanto Eduardo Braga (MDB) tem 46%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.O levantamento entrevistou 800 pessoas entre 27 e 29 de outubro em 20 cidades do estado e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03308/2022.Segundo pesquisa Atlas, o petista Jerônimo Rodrigues é o preferido dos baianos com 54% das intenções de voto. Já ACM Neto (União Brasil) conta com 46% da preferência do eleitorado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.Já o Ipec aponta uma vantagem mais apertada para o petista, com 51% dos votos, contra 49% de ACM. A margem de erro também é de dois pontos percentuais.Dois mil eleitores responderam a pesquisa Atlas de 26 a 28 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-01947/2022.O Ipec também ouviu 2 mil pessoas de 27 a 29 de outubro em 92 cidades. Os números no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são BA-02006/2022 e BR-08605/2022. Pesquisa TV Gazeta/Ipec aponta o candidato à reeleição do, Renato Casagrande (PSB), em primeiro lugar, com 53% dos votos válidos. O deputado Carlos Manato (PL) contabiliza 47%. A margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo.O levantamento ouviu 800 pessoas presencialmente entre 27 e 29 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo ES-02718/2022. pesquisa Ipec contratada pela TV Morena apontou uma preferência do eleitorado sul-mato-grossense por Eduardo Riedel (PSDB), com 53%. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Capitão Contar (PRTB) tem 47%. A margem de erro é de três pontos pecentuais para mais ou para menos.O Ipec ouviu 800 pessoas entre 27 e 29 de outubro em 28 cidades do estado. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) sob o número MS-00102/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo nº BR-01839/2022. Pesquisa Ipec encomendada pela TV Cabo Branco mostra João Azevêdo (PSB) em primeiro na, com 53%, e Pedro Cunha Lima (PSDB) em segundo, com 47%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.O levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 27 e 29 de outubro em 37 cidades. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo PB-03836/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-03443/2022.Segundo pesquisa Ipec contratada pela Globo, Raquel Lyra (PSDB) conta com 54% dos votos válidos dos pernambuanos, contra 46% de Marília Arraes (Solidariedade). A margem de erro é de dois pontos percentuais pra mais ou para menos.O estudo ouviu 2.000 pessoas de 27 a 29 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-05928/2022.O Instituto Atlas coloca o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) com 54,2% das intenções de votos válidos no, ao passo que ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) tem 45,8%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para cima ou para baixo.Foram entrevistados 1.600 eleitores por questionário online entre os dias 26 e 29 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-00521/2022.Marcos Rogério (PL) tem 52% das intenções de votos válidos em, segundo pesquisa Rede Amazônica/Ipec, contra 48% do atual governador Marcos Rocha (União Brasil). Os candidatos estão empatados na margem de erro, de três pontos percentuais para cima ou para baixo.O Ipec ouviu 800 pessoas presencialmente de 27 a 29 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO-09898/2022.A maior diferença entre os candidatos que ainda pleiteiam o cargo de governador está emConforme o Ipec, Jorginho Mello (PL) conta com a preferência de 67% do eleitorado. Décio Lima (PT) tem 33% dos votos válidos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.O Ipec abordou 1.008 pessoas de 27 a 29 de outubro em 49 municípios do estado. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01210/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o código SC-01689/2022.A menor diferença nos levantamentos deste sábado (29/10) foi em, segundo pesquisa Ipec contratada pela TV Sergipe. Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD) estão empatados com 50%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.O instituto ouviu 800 eleitores de 27 a 29 de outubro em 32 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número SE-09944/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral com Nº BR-02992/2022.Em, segundo a pesquisa Ipec, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 52% da preferência do eleitorado, contra 48% de Fernando Haddad (PT). Já a pesquisa Atlas dá Tarcísio com 52,5%, enquanto o petista tem 47,5%. Os dois levantamentos tem margem de erro de dois pontos percentuais pra cima ou pra baixo.O Ipec ouviu 2 mil pessoas presencialmente de 27 a 29 de outubro e protocolou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03129/2022.O Instituto Atlas entrevistou 2.500 pessoas pela internet entre 26 e 29 de outubro e registrou o questionário no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09155/2022.