Lula lidera no Sergipe (foto: Miguel Schincariol e Evaristo Sa/AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a intenção de voto do eleitorado do Sergipe com 61,6%, contra 36,5% do presidente Jair Bolsonaro (PL) . É o que aponta a pesquisa Atlas/Intel, divulgada nessa segunda-feira (24/10).