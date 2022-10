Lula: 'Nosso governo não será do PT, mas de todos que nos apoiam'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um podcast nesse domingo (23/10) (foto: Ricardo Stuckert)

Durante o Ato em Defesa da Democracia e do Brasil, realizado nesta segunda-feira (24/10) em São Paulo, o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acenou à população com um discurso inclusivo.Caso seja eleito, o petista prometeu ouvir as demandas do povo e não governar como se “fosse dono do país”, estilo de gestão que ele atribui ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), seu rival neste segundo turno.“Acreditem que vamos recuperar esse país, que vamos fazer mais do que fizemos, com mais eficiência e mais participação social. Não dá para a gente governar este país como se fossêmos donos. Temos que governar como se a gente fosse síndico, temos que ouvir o povo para fazer as coisas corretas. E ter consciência que, embora a gente vá governar para todos, os mais necessitados terão prioridade nas nossas políticas públicas. Não tem outro jeito. As pessoas mais humildes precisam subir um degrau na escala social", ressaltou.Lula aproveitou para criticar a relação de Bolsonaro com os militares. “Ninguém me explica por que comprar tanto viagra para as Forças Armadas? Em que país estamos? Que loucura é essa, em que você tira dinheiro da Farmácia Popular, mas tem dinheiro para viagra?", questionou.De acordo com candidato, a vitória no domingo, 30 de outubro, será do povo brasileiro. “Não é o Lula ou o Haddad que vai ganhar. Somos nós, são vocês quem tem que eleger e cobrar. Por isso faço um apelo nesses próximos seis dias, vamos trabalhar como jamais trabalhamos para no próximo dia 30 plantarmos o fruto que plantamos", afirmou."Nosso governo não será um governo do PT. Nós precisamos fazer um governo além do PT. Será um governo do povo brasileiro. Um governo com muita seriedade", concluiu.No 1º turno das eleições, Lula saiu na frente com 48,4% dos votos. Já Bolsonaro obteve preferência de 43,2% do eleitorado.