Lula tem segurança reforçada em ato pela Democracia em São Paulo

Evento Ato em Defesa da Democracia e do Brasil acontece na PUC-SP (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press)

A menos de uma semana para a decisão do segundo turno da eleição presidencial, os cuidados na segurança dos candidatos foram redobrados. É o caso da participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ato em Defesa da Democracia e do Brasil, em São Paulo, nesta segunda-feira (24/10). Agentes da Polícia Federal (PF) fizeram uma varredura no local e nas imediações, momentos antes da entrada de apoiadores.