Pesquisa Atlas: Lula tem 52% dos votos, contra 46,2% de Bolsonaro

Lula lidera corrida ao Planalto contra Jair Bolsonaro (foto: Tv Globo/Reprodução)







O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto com 52% dos votos totais, contra 46,2% de Jair Bolsonaro (PL). É o que aponta nova pesquisa Atlas/Intel, divulgada nesta segunda-feira (24/10).

Em comparação com o levantamento anterior, com resultados coletados até 12/10, Lula cresceu 0,9 ponto percentual, enquanto Bolsonaro caiu 0,3 ponto percentual. Ambos dentro da margem de erro.

Considerando os votos válidos, Lula tem 53%, contra 47% de Bolsonaro.









A vantagem de Lula nos votos válidos aumentou de 4,8 para 6 pontos percentuais.





De acordo com o Instituto, apesar das duas variações estarem dentro da margem de erro, isso não significa que a estabilidade é o cenário mais provável. Dada a dimensão das variações, o mais provável é que a evolução real das intenções de voto favoreça Lula.





A última pesquisa indicava a 2ª eleição mais apertada da Nova República, atrás apenas da eleição de 2014, quando Dilma ganhou com 51,6% dos votos válidos. Agora, o resultado já é similar ao de 1989, quando Collor venceu com 53% dos votos válidos.



Pesquisa





A margem de erro é de 1 ponto percentual e a confiança (probabilidade do resultado estar dentro da margem de erro) é de 95%. Os dados foram coletados via web entre os dias 18 e 22, com participação de 4500 eleitores em 1404 municípios. A própria AtlasIntel contratou o levantamento e o registro no TSE é BR-06415/2022.