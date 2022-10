Ipec para governo da Bahia: Jerônimo tem 51% e ACM Neto 49%

Com a margem de erro Jerônimo e ACM Neto estão tecnicamente empatados (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

Votos válidos

Pesquisa do instituto Ipec, contratada pela TV Globo e divulgada neste sábado (29), mostra Jerônimo Rodrigues (PT) com 51% das intenções para votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos), ante 49% do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, Jerônimo e ACM Neto estão tecnicamente empatados.Nos votos totais, Jerônimo tem 48% e ACM, 47%. Brancos e nulos são 2%, e os que não sabem ou não responderam, 3%.Em comparação com a pesquisa do dia 21 de outubro, Jerônimo se manteve estável, enquanto ACM Neto subiu três pontos percentuais, já que o petista teve 48% no levantamento anterior ante 44% do candidato do União BrasilNo primeiro turno, o petista saiu na frente, com 49,45% (4.019.830 votos), contra 40,8% do ex-prefeito (3.316.711 votos).O instituto ouviu 2.000 eleitores baianos pessoalmente entre os dias 23 e 29 de outubro, ao custo de R$ 170.473,66. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro é BA-02006/2022 no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.

Votos totais (Estimulado)

Jerônimo Rodrigues (PT): 51% (52% no levantamento anterior)ACM Neto (União Brasil): 49% (48% no levantamento anterior)

Jerônimo Rodrigues (PT): 48% (48% no levantamento anterior)ACM Neto (União Brasil): 47% (44% no levantamento anterior)Brancos e nulos: 2%Não sabem ou não responderam: 3%